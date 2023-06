Settimana dell’Italia in Albania | la Provincia di Salerno a Valona

Leggi su anteprima24

"Un gemellaggio tra le comunità campane e albanesi, nel segno del turismo, della cultura e delle eccellenze professionali ed enogastronomiche del Cilento che è la Patria della Dieta Mediterranea". È quanto annunciato dal consigliere con delega al Turismo e alla Promozione delladie vicesindaco del Comune di San Giovanni a Piro, Pasquale Sorrentino,presso la sede del Consolato Generale d'Italia a, in, nel corso degli eventi culturali promossi dal Ministero del Turismo italiano della "" che è in svolgimento in queste ore in, per festeggiare il 77esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. Evento, organizzato dal Consolato Generale d'Italia, a, ...