Serie A | Spezia-Verona si dovrebbe giocare alla Dacia Arena di Udine

(Di martedì 6 giugno 2023) Lo spareggio salvezza tragiocarsi domenica 11 giugnodi, ma ci sono altre opzioni La LegaA si è riunita oggi per discutere dello spareggio salvezza tra. Deciso il quando, l’ultima cosa da decidere è il dove. La decisione, come riportato da Di Marzio, sarebbe ricaduta sulladi, ma non è ancora definitiva. Si sta studiando anche l’ipotesi di Reggio Emilia. Il motivo sarebbe per evitare che, nello spostamento delle due tifo, i tifosi non si possano incrociare sulla strada.

"La scelta di disputare a Udine lo spareggio salvezza per restare in- Verona è insensata, i tifosi spezzini meritano rispetto, si pongono dei problemi di distanza e di ordine pubblico,...Non è ancora iniziato, ma lo spareggio trae Verona , in programma domenica prossima alle 20:45, che determinerà la terza retrocessa inB, fa già discutere . La scelta infatti di Udine come sede della partita (anche se ancora non ...

Potrebbe fare un passo indietro la Lega di Serie A per quanto riguarda la sede dello spareggio salvezza tra Hellas Verona e Spezia. Dopo le parole del.AGI - "Per gli operatori che devono garantire la sicurezza cresce la preoccupazione, già alta, per lo 'spareggio salvezza' fra Verona e Spezia che si dovrà giocare ... unica possibilità di non ...