Serie A | Osimhen rompe un tabù | il primo capocannoniere africano della storia

(Di martedì 6 giugno 2023) 2023-06-05 15:33:47 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Enigeriano Victorè stato incoronatocon il suo gol contro la Sampdoria (2-0),Ache lo rende il quarto nellaa raggiungerlo con la maglia del Napoli e nelCon 26 gol e 4 assist, quattro gol in più del suo inseguitore, l’argentino Lautaro Martínez (Inter),ha chiuso una stagione perfetta da ‘’ Così è conosciuto ilin Italia. Ed è che l’ariete Diventa così ilgiocatore del Napoli a rimanere in testa alla classifica marcatori. e che contemporaneamente ...

Di seguito il riepilogo degli episodi della 38ª giornata diA . Sassuolo - Fiorentina ... Marini) 6 'E' andato bene e ha fischiato giustamente il rigore aper il fallo di Murru'. ...In bilico Sono in due: Victore Piotr Zielinski. Per il capocannoniere dellaA non ci sono offerte, al momento. Ma con la conclusione del campionato è ipotizzabile che qualche ...Gli undici migliori calciatori dellaA 2022/23 secondo i dati Opta. Provedel in porta, Kvara -- Lautaro per un attacco da sogno. Ecco ...

In settimana verrà fissato un incontro tra Aurelio De Laurentiis e l’agente di Victor Osimhen per fare il punto su quali sono le squadre interessate al nigeriano e sull’intenzione del Napoli. De Laure ...L’attaccante del Napoli, all’indomani della celebrazione e della premiazione per lo scudetto, ha pubblicato un lunghissimo messaggio sui social ...