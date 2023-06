Serie A | Ibrahimovic | addio al genio ingovernabile | “Il Pallone d’oro non mi manca | gli manco io”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 6 giugno 2023) 2023-06-05 15:18:40 Calcio italiano: ELa domenica era il giorno dell’. Karim Benzemasalutato al mattino il Real Madrid e, già di notte, Zlatan(Malmoe, 1981) ha annunciato che stava ‘appendendo le scarpe al chiodo’. Un’affermazione che ha colto più di uno con un passo cambiato: era previsto il suoal Milan… ma non che avrebbe lasciato il calcio. “È ora di direal ‘calcio’ “Ci sono così tanti ricordi, così tante emozioni. La prima volta che sono venuto mi hai dato felicità e la seconda volta amore. Voglio ringraziare la mia famiglia e tutti quelli che mi sono vicini per la loro pazienza e voglio anche ringraziare la mia seconda famiglia, i giocatori. Ringraziare l’insegnante per la responsabilità ei dirigenti per l’opportunità. E soprattutto, dal profondo del mio cuore, grazie ai ‘tifosi’ ...