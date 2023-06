Serie A | Giudice Sportivo 38ª giornata | 13 squalificati | 2 allo spareggio

...i verdetti riguardo le due squadre che si andranno ad incontrare per la finalissima valevole per la promozione inA con le squalifiche per Bari e Cagliari di Ricci e Dossena . Il...Ottima, come sempre, l'organizzazione della manifestazione affidata alArbitro Antonella ... nella prima semifinale Jacopo Calvani (class.2.6) si impone a sorpresa sulla testa din. 1 ...A palazzo della Consulta siede anche un'altraconsiderata vicina alla scuola Cassese: l'... tra i pupilli di Cassese è iscritto anche il presidente della Lega calcio diA, Lorenzo Casini. ...

Giudice Sportivo Serie B: due squalifiche per Bari e Cagliari Calciomercato.com

La situazione per il passaggio di proprietà della Sampdoria rimane ancora complessa. Nonostante l'accordo tra Ferrero e il gruppo Radrizzani-Manfredi, i tempi per la chiusura dell'affare stringono e l ...Sono 12 i giocatori squalificati in Serie A dopo l'ultima giornata, di questi a saltare la prima gara della prossima stagione saranno ben 10 calciatori, mentre in due non potranno giocare ...