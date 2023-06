“Sempre a cresta alta | Marek” La Serie A omaggia l’ex capitano del Napoli Hamsik

... ma diamo per scontato delle cose semplicissime - come l'acqua corrente, i vestitinuovi e ... Alla quarta tappa siamo arrivati guidando in una, tra una spettacolare alternanza tra sabbia e ...L'azienda è da anni sulladell'onda e non c'è videogiocatore che non la conosca anche ... restandoin carica ed entrando in azione quando la batteria in uso è quasi esaurita. Questo ...... di quel sapere cosa significhi essere sulladell'onda e poi, in un attimo, non esserci più. ... Se fossi nata con un film erotico sarei stata etichettata per. Ho detto no , feci saltare ...

"Sempre a cresta alta, Marek". La Serie A omaggia l'ex capitato del ... Il Denaro

"Sempre a cresta alta, Marek". Così la Lega Serie A sui social ha deciso di omaggiare l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik, che due giorni fa ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. A corredo ...