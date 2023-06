Sei una carogna | in diretta tv si scatena la furia di Ilary Blasi

(Di martedì 6 giugno 2023) Nuovo pungente scambio di battute trae Alvin all'Isola dei Famosi: nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, la conduttrice ha aperto il collegamento con Playa Palapa e salutato l'inviato, il quale, dal canto suo, ha ripercorso la sua esperienza all'interno del reality. “Mi sento un po' il tuo Caronte, che traghetta le anime da una parte all'altra”. ha affermato Alvin. E laha subito risposto ridendo: “Tu sei unanon Caronte”. In studio allora è calato il gelo, mentre Vladimir Luxuria - opinionista del programma insieme a Enrico Papi - ha provato a stemperare la tensione dicendo: "No, non è vero”. Quella tra la conduttrice e l'inviato è una sorta di gioco che va avanti fin dall'inizio della trasmissione. E infatti non è la prima volta che i due si punzecchiano in ...

Una relazione del Governo ha messo nero su bianco i ritardi e le difficoltà nello spendere i fondi del Pnrr, tanto che alcuni progetti sono da rivedere o riscrivere completamente.Ancora una persona aggredita da un cinghiale a Genova. È successo in via Padre Semeria, nel quartiere San Martino. La donna stava portando a passeggio il cane quando ha incontrato l'ungulato. Per dife ...