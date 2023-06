A guidare la banda c'erano due napoletani che, secondo quanto emerso dalle indagini, si avvalevano distabile collaborazione con un falsario, incentivandolo e sollecitandolo ad incrementare la ...La schiena è lasciatagrazie ascollatura molto profonda, così come la gamba, lasciata intravedere da un altro profondo spacco molto sensuale. Le linee del look sono minimali ed ...E' la presunta truffa da oltre 150mila eurodalla Guardia di finanza di Ragusa messa in ... che avevadelega a operare sul conto corrente della donna, approfittando della mancata ...

Scoperta una 'Zecca parallela' nel Napoletano, 10 misure - Campania Agenzia ANSA

Microids annuncia la produzione di una serie animata su 'Syberia' in collaborazione con What The Prod. Tutto quello che sappiamo.I sindacati: scoperta tutta la provincia, ore difficilissime. Ats spiega le criticità: 11 medici in malattia, attivati i vicariamenti e si continua a reperire nuove risorse. Una visita medica: per i ...