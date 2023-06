Sconvolgente rivelazione | i segreti ombrosi del caso Giulia Tramontano a Chi l’ha Visto!

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 6 giugno 2023) Il programma televisivo “ChiVisto?” su Rai 3 è noto per la sua missione di risolvere misteri e far luce su casi di persone scomparse. Uno dei casi più drammatici trattati di recente è quello di, una donna il cui destino ha scosso l’intera nazione. Anticipazioni ChiVisto mercoledì 7 giugno 2023 Questo articolo esamina la vicenda di, riflettendo sull’importanza di tali programmi nell’offrire una voce alle vittime e nel sostenere le indagini. La tragica vicenda diNella puntata del 7 giugno, “Chivisto?” ha presentato la dolorosa storia di. Secondo le indagini,potrebbe non essere stata ...