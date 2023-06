Scontri tra tifosi di Paganese e Casertana | identificato un minore

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri, personale della DIGOS di Salerno e della DIGOS di Caserta, congiuntamente a personale del Commissariato di Polizia di Stato di Nocera Inferiore e del Reparto Territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Nocera Inferiore, hanno dato esecuzione alla misura cautelare di collocamento in comunità – emessa dal Tribunale per inni di Salerno – nei confronti di ungravemente indiziato per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di devastazione e altri, in concorso con soggetti in corso di identificazione I fatti contestati, desumibili dall’attività investigativa della DIGOS e dagli atti informativi prodotti dal Commissariato di Polizia di Stato di Nocera Inferiore e dal Reparto Territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Nocera Inferiore, risalgono al 22 gennaio2023, e sarebbero stati ...

Collocamento in comunità per un minore: il giovane avrebbe partecipato agli scontri tra tifosi della Paganese e della Casertana ...Il governo Meloni ha deciso di eliminare il controllo concomitante – cioè in corso d’opera – che la Corte dei conti effettua sul Pnrr ...