Sclerosi multipla | dal Comune di Cerveteri un aiuto alla Ricerca

... nell'intervista rilasciata a Peter Gomez , aveva dichiarato di aver fatto alcuni esami che hanno mostrato la possibilità, in futuro, di essere predisposto per la. Trattati di ...... garantire l'accesso alle terapie e alla riabilitazione, difendere i diritti sul lavoro delle persone con. Questi i valori fondanti della Carta dei Diritti di Aism " Associazione ...Laura Santi , giornalista di 48 anni malata di, ha inviato una diffida al Governo affinche' intervenga "per porre fine a un silenzio che dura ormai da piu' di un anno e che vede parte del suo stallo nell'assetto organizzativo dei ...

Sclerosi multipla, appello di Aism a firmare la Carta dei Diritti - Salus QUOTIDIANO NAZIONALE

Affetta da sclerosi multipla aveva chiesto di esprimersi sul suo caso all’Ausl Umbria 1, che aveva risposto di non poterlo fare per «l’assenza di una normativa nazionale» ...Rendere le diagnosi più veloci, garantire l’accesso alle terapie e alla riabilitazione, difendere i diritti sul lavoro delle persone con Sclerosi Multipla. Questi i valori fondanti della Carta dei Dir ...