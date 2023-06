Sciopero generale nelle Tlc | «Basta dumping e spezzatini»

(Di martedì 6 giugno 2023) È il settore con più concorrenza: tariffe sempre più basse, condizioni di lavoro sempre peggiori e posti di lavoro sempre più a rischio. Un vero «stillicidio occupazionale» che va avanti first appeared on il manifesto.

Perici si trovava in occasione della nomina, impossibilitato, a causa di unodegli aerei, ... A festeggiare la nomina erano presenti familiari e amici, il vicariodi Padova mons. ...Si parte con il 6 giugno , che vede uno stopnelle Tlc , ovvero le telecomunicazioni. Si tratta del primounitario, che mira a salvaguardare i 20mila posti di lavoro a rischio sui ...... al Presidente della Giunta Regionale, al Direttoredell'Asl di Benevento, al Presidente ... si riservano ogni forma di mobilitazione, non escluso lodella categoria. CGIL Medici - dott.

Sciopero generale e sciopero trasporti – Città di Paderno Dugnano Comune di Paderno Dugnano

Un articolo finora inedito comparso sul numero del 2 settembre 1935 del periodico comunista Falce e Martello e ora in appendice al volume Indagine su Picelli ...Il calendario degli scioperi in programma a giugno 2023: un aiuto per riuscire a organizzare i propri programmi al meglio ...