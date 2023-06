Schlein a Cartabianca | le bordate ai nemici nel Pd | «Attacchi da chi non decide più Renzi? Passato lui c’è da ricostruire»

(Di martedì 6 giugno 2023) Glipiù duri Ellyli riserva per iinterni al Pd e per un ex come Matteo. Ospite disu Raitre, la segretaria dem risponde alle diverse critiche già collezionate da quando ha vinto le primarie. A cominciare dall’ex premier Matteo, che dopo il flop alle Comunali ha accusato gli esponenti della sinistra massimalista di infiammare gli animi dei tifosi, per poi perdere anche le riunioni di condominio. «Diciamo che prima devoil condominio dopo che èlui», rispondeche ne ha anche per chi l’attacca dall’interno del partito. A chi le rimprovera eccessiva vaghezza e assenza di un programma chiaro, la segretaria Pd replica: «Sono una persona che non prende mai una ...

Una magra consolazione per Elly, quella espressa nel corso di, su Rai3. 'Abbiamo perso le amministrative, soprattutto i ballottaggi ma non abbiamo perso da soli. Il Pd è impegnato a costruire un'alternativa ...Gli attacchi più duri Ellyli riserva per i nemici interni al Pd e per un ex come Matteo Renzi . Ospite disu Raitre, la segretaria dem risponde alle diverse critiche già collezionate da quando ha vinto le ...A dirlo è Claudia Gerini durante un intervento asu Rai3. Claudia Gerini su Giorgia Meloni e EllyL'attrice ha detto la sua sulla sfida politica tutta la femminile tra la premier ...

Schlein a Cartabianca, le bordate ai nemici nel Pd: «Attacchi da chi ... Open

ROMA - "Mi sembra che sia una forzatura che vuole distogliere l'attenzione dal problema vero: sono al governo da 8 mesi e sono in estremo ritardo sull'attuazione del Pnrr. Dentro ci sono investimenti ...Una magra consolazione per Elly Schlein, quella espressa nel corso di Cartabianca, su Rai3. "Abbiamo perso le amministrative, soprattutto i ballottaggi ma non abbiamo perso da soli. Il Pd è impegnato ...