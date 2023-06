Schettino | Caiazzo e gli Arteteca tra i protagonisti della stagione estiva del Teatro Charlot

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Per il terzo anno consecutivo ildi Capezzano apre il suo spazio esterno a spettacoli teatrali per grandi e piccini. Nove gli appuntamenti nel cartellone presentato questa mattina nella Sala ConsiliaresedeProvincia di Salerno. Ad illustrare il programma il direttore organizzativo Piermarco Raniero Fiore ed il direttore artistico Gianluca Tortora, insieme con il sindaco di Pellezzano e consigliere provinciale Francesco Morra. Il via il 1° luglio con Simoneche proporrà “Se tutto va bene siamo uguale a prima“. Si prosegue il 6 luglio con la Compagnia dell’Arte, diretta da Antonello Ronga che proporrà il family show “Pinocchio“, conlo stesso Ronga nei panni di Geppetto e Mauro Collina nei panni del ...

