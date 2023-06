“Saranno Campioni” | Euan De Nigro potrebbe finalmente far decollare il triathlon?

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023) Ilitaliano sta attualmente lavorando per promuovere tra le società uno sviluppo degli atleti graduale e mirato alla maturazione, una volta terminate le categorie del settore giovanile. Tutto ciò senza avere fretta di ottenere risultati giovanili a livello internazionale, per poi dover affrontare un abbandono precoce dalla disciplina. Tanto lavoro, dunque, per ampliare il bagaglio tecnico e tattico dei giovani atleti con discipline affini: in questa maniera aumentano le competenze di base e la confidenza tecnica dei ragazzi. Uno dei talenti in rampa di lancio, che promette molto bene in questo sport, risponde al nome diDeDe, altoatesino di Bressanone, è nato il 28 luglio 2004. Fin da bambino ha iniziato con lo sport, praticando l’hockey, passando poi alla ginnastica ...