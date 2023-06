Sanità in difficoltà | cani a passeggio all' ospedale di Lamezia

(Di martedì 6 giugno 2023)randagi nelle corsie dell'diTerme (Catanzaro). Questo è quanto emerge da un video pubblicato su Facebook dal consigliere comunale diTerme, Mimmo Gianturco, video diventato virale. "Civile diTerme, cuccioloni randagi passeggiano indisturbati all'interno dei reparti. Che lacalabrese abbia molte lacune è un dato di fatto, ma ora si sta veramente superando il limite della sopportazione", ha scritto Gianturco. Poi ha aggiunto: "Chiaramente gli animali non c'entrano nulla, il fatto e' che risulta evidente lo stato in cui versa il sistema sanitario territoriale del comprensorio lametino. Bisogna reagire a questo totale abbandono". Segui su affaritaliani.it

