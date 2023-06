Sanità | Fnopi | infermieri dall' estero? ' Non siamo su barricate | ma basta soluzioni tampone'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. (Adnkronos Salute) - “Lesulla carenzastica, come gli accordi con Paesi extraeuropei, non ci vedono certo sulle, ma come Federazione auspichiamo un cambio di paradigma e una programmazione complessiva che tenga conto di una maggiore attrattività della professione e delle nostre proposte operative e concrete già avanzate in tutte le sedi". Questa la presa di posizione della, Federazione nazionale ordini professionistiche, sull'arrivo dida Paesi esteri, ipotizzato dal ministro della Salute Schillaci. In particolare, rispetto alla possibilità di stringere accordi con l'India, la, oltre a chiedere "evidenza dei protocolli già sottoscritti con altri Paesi come il ...