San Siro | Sala | “Il vincolo è un grande problema | risposta entro due mesi”

(Di martedì 6 giugno 2023) Beppe, sindaco di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alsu San, casa di Milan e Inter

Parlando a margine della presentazione dell’inizio dei lavori all’Arena Milano Santa Giulia per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato ancora una volta del f ..."Paolo è una leggenda. Chiediamo di non sottoscrivere alcun abbonamento per la prossima stagione e boicottare ogni tipo di merchandising con il brand Milan" ...