nuovo aggiornamento per l'assistente vocale Bixby come versione 3.3.15.18: migliorate funzioni e supporto per account bambino.ha annunciato di aver rilasciato un nuovo ...aggiorna la versione 21.0 del suo browserInternet con cambiamenti visivi su tablet e avviso anticipato per le schede aperte.l'aggiornamento diInternet 21.0.0.41 per tutti i dispositivi Galaxy su tutti i canali stabili, dopo averlo presentato in anteprima come parte della versione beta dell'app. L'...APPLE LIMITA L'USO DI CHATBOT Apple, come fatto anche altre aziende in questi ultimi mesi,... OpenAIdecine di plugin e apre a un maggior numero di utenti Plus 24 17 Maggio 2023

Samsung rilascia i dettagli delle patch di sicurezza di giugno 2023 TuttoAndroid.net