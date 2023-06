Sampdoria | Quagliarella | «Disposto a rimanere | ma dipende dalla società»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 giugno 2023) Fabio, attaccante della, ha parlato dopo l’ultima in Serie A a La Gazzetta dello Sport Fabio, attaccante della, ha parlato dopo l’ultima in Serie A a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: FUTURO – «Ho salutato la Serie A, ma ho dato la disponibilità aalla. Un’esperienza altrove? No, grazie. La retrocessione mi è rimasta dentro, ora c’è una sorta di debito morale da onorare, sempre che il club sia d’accordo e non punti sui giovani». FINALE AL MARADONA – «Se avessi potuto scrivere la sceneggiatura di questo giorno, non l’avrei immaginata così bella, ma resta il rammarico per la retrocessione della. Conosco bene la gente di Napoli: se mi ha accolto così, lo ha fatto perché lo ...