Salvini su Ponte | Gli uccellini non sono scemi | se ce l' hanno di fronte migrano più su o più giù

(Di martedì 6 giugno 2023) Il ministro leghista Matteoè stato accolto tra le polemiche e contestazioni oggi a Messina in occasione del convegno organizzato della Cisl “Ilsullo Stretto. Infrastrutture e trasporti per unire l’Italia”. "Degli espropri se ne occuperà la società la Stretto di Messina" - afferma...

Vedi Anchearriva a Messina e i contestatori gli lanciano rotoli di carta igienica: 'Non vogliamo il' Orlando aggiunge: 'Evidentemente anche la destra prima pensava che fosse importante ......di Ferraris si è tenuto nell'ambito di una tavola rotonda a cui ha preso parte anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoche ha ricordato l'importanza delsullo ...Oggi, inoltre, ci sarà un'importante riunione della societàsullo Stretto in cui l'assemblea ... Sono contento di lavorare con il ministro delle Infrastrutture Matteoe con il presidente ...

Salvini contestato a Messina dai manifestanti contrari al ponte sullo Stretto: “A Sicilia e Calabria… Il Fatto Quotidiano

Aggiudicati i lavori, da oltre 1,3 miliardi di euro, per la realizzazione delle nuove linee delle Ferrovie che sorgeranno in Sicilia nella tratta Palermo – Catania –… Leggi ...l Movimento No Ponte ha contestato il Ministro delle infrastrutture che oggi a Messina si è dovuto rinchiudere su un traghetto per la sua passerella politica. All’arrivo di Salvini è avvenuto un ...