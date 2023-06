Salute | nei centri di Pronto soccorso italiani il primo vademecum per le emergenze dei pazienti affetti da Sma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Un importante passo in avanti che potrebbe fare la differenza per la vita di molte persone: per la prima volta in Italia idisaranno dotati di un “protocollo” per gestire ledeida SMA, l’atrofia muscolare spinale. Si tratta di un traguardo importante per la gestione di una patologia genetica rara, che colpisce principalmente i bambini a partire dalla nascita o durante la fase evolutiva, facendo perdere nel tempo le capacità motorie, e questo a causa della progressiva degenerazione dei motoneuroni, i neuroni localizzati nel midollo spinale deputati al controllo dei muscoli e del movimento. Nel nostro Paese sono circa 40-50 i bambini che ogni anno nascono con questa patologia che progressivamente arriva ad ostacolare semplici gesti ...