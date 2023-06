Salute | Berrettini Siaf | “7 mln italiani con ipoacusia ma in troppi senza diagnosi”

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) – “Sono 7 milioni glicon problemi di udito. L’incidenza dell’, ovvero il ‘sentire meno’ aumenta con l’avanzare dell’età: sopra i 65 anni colpisce 1 persona su 3, dopo i 75 anni interessa 1 su 2. Tra gli over80, invece, presental’80% (4 anziani su 5). Ma si stima che i casi siano molti di più, perché innon arrivano ad una. Di questi, una piccola parte presenta forme di sordità gravi-profonde difficilmente trattabili con metodi tradizionali. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare una Giornata all’Ascolto, l’8 giugno, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione”. Così all’AdnkronosStefano, presidente dellaSocietà italiana audiologia e foniatria e ...

Così all'AdnkronosStefano, presidente della Siaf Società italiana audiologia e foniatria e direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. "......Moric ritorna sui social e in una Storia cerca di spiegare qualcosa di più sul suo stato di...reunion a Monaco MANO NELLA MANO TRA I PADDOCK Fotogallery - Melissa Satta e Matteoa ...... Jannik Sinner, quanto guadagna il braccio d'oro del tennis azzurro Matteocontro i pregiudizi della bellezza Non c'èsenzamentale Perché se Matteonon gioca bene ...

Salute, Berrettini (Siaf): '7 mln italiani con ipoacusia ma in troppi ... Tiscali Notizie

Così all’Adnkronos Salute Stefano Berrettini, presidente della Siaf Società italiana audiologia e foniatria e direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.Melissa Satta e Matteo Berrettini sono bellissimi e innamoratissimi. Appaiono per la prima volta a un evento ufficiale in coppia, alla serata dell’Amfar in Costa Azzurra, si tengono la mano e si scamb ...