Sale la concentrazione di Co2 nell’atmosfera Gli studiosi | “Mai visto aumento così in milioni di anni”

(Di martedì 6 giugno 2023) Ladi anidride carbonicaha raggiunto in maggio un nuovo record, secondo quanto risulta dalle misurazioni effettuate al Mauna Loa Atmospheric Baseline Observatory della Noaa (l’Agenzia scientifica e normativa statunitense per l’oceano e l’atmosfera). La densità di Co2 è di 424 perdi parti, 3 in più rispetto ad un anno fa. I dati, segnala l’istituto di ricerche mostrano “una costante ascesa in un territorio maidadi. I livelli di anidride carbonica sono ora superiori di oltre il 50% rispetto a prima dell’inizio dell’era industriale”. Ladi anidride carbonica raggiunge il picco nell’emisfero settentrionale. Quello registrato nell’ultimo anno costituisce il quarto più grande ...