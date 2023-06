Sabatini | «Cardinale? Con Maldini comportamento che non è possibile definire normale»

(Di martedì 6 giugno 2023) Walter, direttore sportivo, ha parlato a Sky Sport della scelta didi mandare viae Massara Walter, direttore sportivo, ha parlato a Sky Sport della scelta didi mandare viae Massara dal Milan.– «È increscioso ildi questo dirigente, a me sconosciuto, e io sarò sconosciuto a lui sicuramente. Forse è meglio così. È unche non èe Massara hanno raccattato un Milan miserrimo tre anni fa, quando era veramente alle corde dal punto di vista sportivo ed economico. Gli hanno restituito la Champions League, gli hanno ridato un patrimonio ...

... ma ormai non ci sono più dubbi: Gerryha esonerato la coppia dirigenziale che ha ... visto che Massara ha lavorato in giallorosso come vice die poi di Monchi. L'ex Ds milanista ...... Massimo Corcione, Francesco De Luca, Adolfo Mollichelli, Nino Petrone, Sandro, Mario ... i giocatori ruolo per ruolo, l'allenatore e il presidente, impreziosito dalla prefazione del...... Massimo Corcione, Francesco De Luca, Adolfo Mollichelli, Nino Petrone, Sandro, Mario ... i giocatori ruolo per ruolo, l'allenatore e il presidente, impreziosito dalla prefazione del...

Sabatini: "Maldini e Massara Il comportamento di Cardinale non è normale" GianlucaDiMarzio.com

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha commentato così a "Tutti convocati" su Radio 24 l'addio di Maldini e Massara: "Non sono affatto meravigliato di questo ..."Finale di partita". Così titola oggi La Gazzetta dello Sport, in merito alla notizia bomba arrivata ieri sera sulla separazione tra Paolo Maldini e il Milan. Rottura ...