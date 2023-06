Sabalenka | ' Non supporto la guerra e nemmeno Lukashenko'

supporto la guerra esupporto Lukashenko (il presidente bielorusso, ndr)". Così Aryna- tornata in conferenza stampa dopo aver disertato la precedente - risponde all'ennesima domanda sulla situazione che ...Il pubblico di Parigi ha fischiato rumorosamente Marta Kostyuk, ucraina, peraver stretto la mano dopo l'incontro perso alla bielorussa Aryna. Il suo presidente ha promosso una campagna ......piazza il primo break del suo incontro e parte avanti nel terzo set 17.18 - SET DJOKOVICgli ... inizia il match col serbo al servizio 14.45 - MATCHAl secondo match point, con un doppio 6 ...

Sabalenka: 'Io non sostengo la guerra, né Lukashenko' - Tennis Agenzia ANSA

“Non supporto la guerra e non supporto Lukashenko (il presidente bielorusso, ndr)”. Così Aryna Sabalenka - tornata in conferenza stampa dopo ...“Non lo so, è stato un gesto istintivo. Lo faccio in tutte le partite. Non meritava i fischi. Rispetto molto quello che sta facendo dopo il parto” , ha spiegato Sabalenka in conferenza stampa. “Foto ...