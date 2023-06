Rugby femminile | l’Italia sfiderà la Spagna il 22 luglio | in palio la seconda fascia del WXV

(Di martedì 6 giugno 2023) Sabato 22, allo Stadio “Walter Beltrametti” di Piacenza, la Nazionale italiana di, guidata da Giovanni Raineri, affronterà, nel primo Test Match del 2023-2024, la: inladel WXV, nuova kermesse annuale in tre fasce voluta da Worldè giunta quinta nel Sei Nazioni 2023, e per questo motivo dovrà affrontare la formazione iberica per definire quale delle due compagini nella prima edizione di questo nuovo torneo sarà inserita ine quale in terza. In caso di vittoriaad ottobre 2023 giocherà nellaserie della manifestazione, il WVX 2, in Sudafrica con un’altra Nazionale ...

... Calcio, Finals di Nations League 15 - 25 giugno : Europeodi basket 14 - 30 luglio : ... Campionati europei di salto a ostacoli 8 settembre - 28 ottobre : Mondiale maschile di12 - 17 ...Per illustrare, prendiamo un esempio tratto da una partita di. Durante la partita, un'atleta ha subito gravi lesioni e un indebolimento permanente della vista a seguito di un duro ...Premiati inoltre i rappresentanti dellaRoma che ha ottenuto la promozione in Serie A e della Lazio, vincitrice del suo girone in Serie A. Premiati anche la Roma Volleypromossa ...

Non sono arrivate vittorie per la Fracassi Events Sulmona alla finale nazionale Seven di rugby femminile domenica scorsa a Mira, ...nel gioco del Rugby Seven Touch sia maschile che femminile, abbinato a competizioni di atletica leggera. Con l’associazione sportiva milanese dedita da 75 anni alla diffusione e al potenziamento ...