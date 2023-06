Rottamazione quater | proroga per i soggetti colpiti dall’alluvione | le nuove scadenze

(Di martedì 6 giugno 2023) Arriva una nuovadei termini per l’accesso alla definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023, la cosiddetta. Lanon sarà però per tutti: il Decreto Alluvione (Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61), ha disposto lo slittamento di 3 mesi del termine per inviare la domanda di adesione allaper tutti icon la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territoridalle alluvioni dello scorso maggio. Per questi, quindi, sarà possibile fare domanda fino al 30 settembre 2023, invece che fino al 30 giugno. Spostati di conseguenza anche i termini entro cui Agenzia delle entrate-Riscossione ...

Si avvicina la scadenza del 30 giugno per presentare la domanda di adesione allaprevista dalla Legge di Bilancio 2023, ma il termine ultimo slitta al 30 settembre per le cittadine e i cittadini colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna, nelle Marche e in ...Il DL 34/2023, c.d. decreto bollette, post conversione in legge, ha esteso laanche alle ingiunzioni fiscali dei Comuni e degli altri enti territoriali. Proprio su tale recente novità, in redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito. Sono ...Le ultime di Fisco,:c'è più tempo per pagare Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce Imu 2023: tutte le novità su esoneri, aumenti e prime case Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste ...

Fisco, rottamazione-quater: c'è più tempo per pagare - 24+ 24+

Si avvicina la scadenza del 30 giugno per presentare la domanda di adesione alla rottamazione quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023, ma il ...Il Decreto Alluvione ha previsto un'ulteriore proroga dei termini della Rottamazione quater esclusivamente per i soggetti residenti nelle aree colpite dall'alluvione. Le novità ...