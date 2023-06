Roma Pride Rocca FDI | Anche Campidoglio revochi patrocinio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 giugno 2023) – “Visto che ilsi è chiaramente trasformata in una manifestazione che vuole promuovere un reato, come è considerata in Italia la pratica dell’utero in affitto, invitoCapitale a revocare ilall’evento. Non si capisce infatti come l’amministrazione comunale possa sostenere una manifestazione che ha tra i primi punti all’ordine del giorno proprio l’utilizzo di tale pratica. “Tra l’altro proprioCapitale ha censurato nei giorni scorsi dei manifesti che condannano proprio l’utero in affitto con la motivazione che erano offensivi per la sensibilità di chi invece ha avuto figli con la maternità surrogata. E’ necessario, quindi, che ilfaccia chiarezza sulla propria posizione. “Il nostro auspicio è che il ...