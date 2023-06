Roma Pride 2023 | la Regione Lazio annulla il patrocinio | scoppia una durissima polemica

... 'È stata la dichiarazione di Mario Colamarino, portavoce del, a farmi imbestialire, affermando di apprezzare il fatto che la regione avrebbe, leggo testuale, 'deciso di sottrarsi alla ..."Ieri nel primo pomeriggio - ha spiegato Rocca - ho letto un'agenzia di Mario Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del, che accostava il mio patrocinio all'utero in ...'Ieri nel primo pomeriggio - ha spiegato il Presidente Rocca su RTL 102.5 - ho letto un'agenzia di Mario Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del, che accostava il ...

La Regione Lazio revoca il patrocinio al Roma Pride 2023 Agenzia ANSA

"Il Pride dovrebbe essere una festa per tutti, l'occasione per un dialogo sui diritti civili, e non avere una connotazione ideologica. Non potevo dare il patrocinio a chi rivendica una condotta (l'ute ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...