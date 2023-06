Roma | non solo Nzola | pazza idea Icardi

La Regione Lazio guidata da Francesco Rocca aveva dato il suo patrocinio alPride.aveva motivo difarlo. L'obiettivo, condiviso, era quello di 'promuovere una reale inclusione e combattere ogni forma di stigma e discriminazione'. Le condizioni erano due: ...Girare un film in una via diDitelo prima ai residenti, che poiriescono a trovare un parcheggio per l'auto. Allestire uno studio televisivo in mezzo a una strada Concordate gli orari con chi abita nei pressi, perché ...Il conducente di una Mercedes proveniente da Ariccia ha girato a sinistra su via Garibaldi quando sopraggiungeva una moto con a bordo un motociclista cheè riuscito ad evitare l'impatto, finendo ...

Roma-Spezia: Mourinho non si vede, ma lo Stadio Olimpico è solo per lui Corriere dello Sport

Roma, 6 giu. (askanews) - Una diga di epoca sovietica è stata fatta saltare in aria martedì 6 giugno, inondando l'area di Kherson occupata dai russi nel sud dell'Ucraina. Scambio di accuse tra Mosca e ...L'infortunio di Abraham costringe la Roma a tornare sul mercato degli attaccanti. Intanto è scattato il contratto biennale per Belotti. Già contattato Nzola dello Spezia, valutato circa 10 milioni, ma ...