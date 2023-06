(Di martedì 6 giugno 2023) Il Consiglio d’Istituto blocca la diffusione del periodico perché tratta argomenti «divisivi» come l’aborto. Gli studenti: «Roba da Minculpop»

Già negli Anni '90, Argento inaugurò, a, il negozio "Profondo Rosso", primo caso in assoluto di un locale dedicato a un regista, con i prodotti legati ai suoi film. Trenta anni dopo, Netflix ha ...Origini e prospettive della questione palestinese, DeriveApprodi,, 2022, pp. 240, EUR 20,00 ... utilizzando termini e concetti ormai banditi dal senso comune, poiché sottoposti alladel ...... Mafia e Guerra con il Vittorio Mezza Trio (9/6), e Storie di ordinaria: Le notizie ...star della scena internazionale in arrivo nel mese di luglio anticipate dal ritorno dopo molti anni a...

Roma, la censura torna a scuola: il liceo Amaldi vieta la rivista “Scomodo” La Stampa

ROMA – “Ho capito che la sinistra è molto in difficoltà, non solo dice che c’è una deriva autoritaria se sulla Corte dei conti proroghi le norme del governo Draghi. C’è una deriva autoritaria o c’è ch ...Ma che Elly Schlein abbia detto a chi si lamentava che noi abbiamo un problema col dissenso... Se la segretaria del secondo partito italiano non distingue il dissenso dalla censura ...