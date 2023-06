(Di martedì 6 giugno 2023) Si è reso autore di tre aggressioni ai danni di altrettante persone nella. L’uomo impugnando o una lattina o una bottiglia di birra ha colpito prima un uomo, poi due donne. Ma l’autore, in breve, è stato identificato dPolizia, impegnata in un servizio di controllo proprio nello scalo ferroviario, e. Il 25enne ha dapprima colpito ripetutamente un 40enne Due sere fa, all’interno dellana, un 40enne italiano, mentre chiedeva delle informazioni ad una guardia giurata all’ingresso della, improvvisamente è stato colpito al capo con una lattina di birra da uno. Mentre la vittima, per scappare, si stava dirigendo verso le scale mobili che portano al piano sottostante, ...

Due sere fa, all'interno della stazione romana, un 40enne italiano, mentre chiedeva delle informazioni ad una guardia giurata all'ingresso della stazione Termini, improvvisamente è stato c olpito al ...

Roma, insegue e prende a bottigliate in testa i turisti alla stazione Termini: denunciato straniero Il Corriere della Città

Si è reso autore di tre aggressioni ai danni di altrettante persone nella stazione Termini. L’uomo impugnando o una lattina o una bottiglia di birra ha colpito prima un uomo, poi due donne. Ma l’autor ...Ibrahim Kone è stato individuato e denunciato dopo aver ferito un 40enne italiano e due donne di 52 e 53 anni, un'argentina e un'americana, inseguendole nell'area commerciale dello scalo ferroviario ...