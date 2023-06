(Di martedì 6 giugno 2023)- "tifosi giallorossi per l'atmosfera meravigliosa in tutte le partite e per ildi questa stagione". Così Ginisaluta ladopo una stagione in chiaroscuro, ...

- "Grazie tifosi giallorossi per l'atmosfera meravigliosa in tutte le partite e per il sostegno di questa stagione". Così Gini Wijnaldum saluta ladopo una stagione in chiaroscuro, condizionata soprattutto dal grave infortunio alla tibia destra che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi. Il centrocampista olandese tornerà così al ...... difficile il riscatto dal Psg Intanto sui social è arrivato ildi Georginio Wijnaldum . L'olandese, di proprietà del Psg , era in prestito con diritto di riscatto da parte della, per una ...'Ringraziamo il Presidente del XII Municipio, Elio Tomassetti e il Comune diche hanno ... Il 'al Sole' consiste in una sequenza dinamica di 12 posizioni, da realizzare in un movimento ...

Roma, il saluto social di Wijnaldum: "Grazie per il meraviglioso sostegno" Corriere dello Sport

Al via la terza edizione dell’estate al Forte Antenne con musica, arte, talk e cinema. Con artisti emergenti e personaggi famosi. Con i temi importanti della società contemporanea e ...Il centrocampista olandese rende omaggio ai tifosi giallorossi con un post su Instagram: i dettagli ROMA - "Grazie tifosi giallorossi per l'atmosfera meravigliosa in tutte le partite e per il sostegno ...