Roma | fatta per N’dicka | i dettagli dell’accordo

(Di martedì 6 giugno 2023) Laha chiuso per l’arrivo di Evan, difensore francese dell’Eintracht Francoforte. Tutti iDopo l’arrivo di Aouar, laha già chiuso il secondo colpo a parametro zero della propria sessione di calciomercato. E’ infatti stato definito l’arrivo di Evan, difensore classe 1999 in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Il giocatore arriverà quindi a parametro zero firmerà un contratto quinquennale con il club giallorosso. In cinque stagioni passate in Germania, il difensore ha totalizzato 170 presenze.