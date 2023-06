Roma e i sette chilometri di anello pedonale ai Fori Imperiali

(Di martedì 6 giugno 2023) Undiaiche offrirà a turisti e cittadini la possibilità di effettuare una meravigliosa passeggiata, a piedi o in bici, immersi nella storia. Il tutto sarà possibile grazie ai camminamenti pedonali tra gli scavi che consentiranno di passare da una parte all’altra e di ritrovarsi poi nei vicini rioni. È questa la sognante idea nata da un progetto studiato con la Sovraintendenza da un gruppo guidato dall’ex vicesindaco e parlamentare del PD Walter Tocci. Giubileo 2025, al via i lavori notturni per preparareall’evento: si parte dalla Tangenziale Est La pedonalizzazione di via deie gli altri interventi Il progetto inizierà a concretizzarsi, a prendere forma con l’arrivo del Giubileo e nella ...

La censura torna a scuola. Accade a, dove il Liceo Amaldi, zona Tor Bella Monaca, perfiferia Est della capitale, vieta la rivista "... "Inanni di distribuzione gratuita nelle scuole è la ...... organizzata da IL GREMIO dei Sardi ain collaborazione con Fondazione Sardegna Film ... ha visto la presentazione di Bentu , ultimo film di Salvatore Mereu , seguito dacortometraggi ...Una passeggiata nel cuore della storia, un anello dichilometri che da via dei Fori Imperiali corre verso il Colosseo, da lì per via di San Gregorio fino al Circo Massimo per poi girare a Porta Capena e tornare indietro su via dei Cerchi, voltare ...

Al Seraphicum il Meeting diocesano del Sovvenire Romasette.it

L'inviato speciale del Papa ha incontrato il presidente ucraino. «Un incontro di lavoro, in un clima molto buono», riferisce al Sir il nunzio apostolico Kulbokas. E aggiunge: «Lo scopo principale di q ...Il cardinale, inviato speciale del Papa in Ucraina, ha fatto visita alla fossa comune della città. Con lui, il nunzio apostolico Kulbokas, oltre alle autorità locali ...