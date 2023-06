Roma | ‘Città del Rugby’ a Spinaceto monumento allo spreco | 32 milioni di euro per diventare deposito di auto rubate e rifiuti VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 giugno 2023) Sarebbe dovuto essere un centro polifunzionale, con piscine e palestre. Almeno tre vasche per il nuoto, uno spazio enorme da utilizzare come palestra coperta, sale per le varie discipline e persino una spa, oltre a un ristorante e diverse attività commerciali. E poi ancora, all’esterno, gli spazi per gli sport come il rugby, ma anche il pattinaggio. Quello che doveva essere la “Casa del rugby”, a, in via Augusto Renzini, a, a ridosso della Pontina, adesso è solo un. L’ennesima struttura abbandonata dove sbandati e senzatetto trovano rifugio e dove i malviventi sanno di avere un punto di ritrovo per poter commettere con tutta tranquillità reati di vario genere. Come spacciare, o portare le, da smontare con calma per poi ...