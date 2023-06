(Di martedì 6 giugno 2023) È morto improvvisamente a soli 4, mentre stava giocando. Si è accasciato a terra e non si è più rialzato. Una vera e propria tragedia quella che si è consumata lo scorso due giugno presso una casa famiglia di. Ora, gli investigatori si chiedono se il terribile epilogo si sarebbe potuto evitare. Indagini in corso da parte della procura capitolina, i magistrati hanno infatti aperto un fascicolo per omicidio colposo e hanno conferito l’incarico ad un medico legale al fine di determinare le cause della morte del piccolo. Affetto da epatite B, mette le dita nel cibo dei genitori per vendetta: 26enne a processo La diagnosi diil giorno prima Indagini che nascono da una circostanza non esattamente irrilevante. Infatti, il bambino aveva contratto lae il giorno prima si era recato al pronto ...

... la giovane ambientalista del Rwanda, si alzano nella notte didedicata alla Terra. "Earth For ... Sono giovani e giovanissime come Licyprya Kanguyam nata in India, ha12 anni ed è già in ...Affetto da epatite B, mette le dita nel cibo dei genitori per vendetta: 26enne a processo La diagnosi di scarlattina il giorno prima Indagini che nascono da una circostanza non esattamente irrilevante....il 27 dicembre del 1958 quando mio padre decise di farsi un regalo mentre si trovava fuoria ... La portarono in ospedalein tempo, perché dopo pochi minuti nacqui io. La notizia raggiunse ...

Roma, appena dimesso dall’ospedale bimbo di 4 anni muore di scarlattina: aperta un’indagine Il Corriere della Città

Il calciomercato della Roma è già cominciato. Anche se i giochi non sono ancora ... Pessima la stagione di Villar che per i primi quattro mesi è stato alla Sampdoria giocando titolare appena otto ...Roma più che mai epicentro del cinema hollywoodiano. Mentre Cinecittà scoppia di grandi produzioni internazionali e ad appena un mese dall'anteprima di Fast X, la ...