Roland Garros | le sfide di oggi | spicca la partita tra Alcaraz e Tsitsipas

(Di martedì 6 giugno 2023) Prosegue il Roland Garros di Parigi. Oggi in programma diversi match di rilievo. Carlos Alcaraz sfida Stefanos Tsitsipas per i quarti di finale e Novak Djokovic lo fa invece con Karen Khachanov. Sia Alcaraz che Kachanov hanno sconfitto agli ottavi Musetti e Sonego. In calendario anche le partite del torneo femminile. Ci saranno Muchova – Pavlyuchenkov e Svitolina – Sabalenka per volare in semifinale. ore 11:00: Muchova – Pavlyuchenkova ore 12,30: Svitolina – Sabalenka ore 13,45: Djokovic – Khachanov ore 20,15: Alcaraz – Tsitsipas

La campionessa del2016 e di Wimbledon 2017 ha raccontato come ha incontrato l'uomo della sua vita, svelando che i due si sono visti per la prima volta a New York. Garbine ha spiegato ...... diventa professionista nel 1998 (restandolo fino al 2010) ed esordisce sui palcoscenici più prestigiosi del mondo come Wimbledon, il, gli US Open e gli Australian Open , arrivando a ...Guarda il grande tennis con l' Open di Francia , famoso torneo conosciuto soprattutto come2023 . I prossimi match, a partire da oggi, saranno davvero intensi ed emozionanti. Scopri il calendario completo di tutte le prossime gare in programma, per non perderne nemmeno una. ...

Roland Garros - "Spero ti multino": Rune accetta un punto fantasma, Cerundolo non ci crede Eurosport IT

Non c'è pace per Lucas Pouille. Il tennista francese è stato derubato mentre giocava ai Roland Garros, dove è tornato dopo una serie di infortuni e la depressione che ha stravolto la sua vita. Come ri ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 In campo il primo match femminile tra Muchova-Pavlyuchenkova sul Philippe Chatrier. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta Live del quart ...