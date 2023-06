Roland Garros | Djokovic vola in semifinale | battuto Khachanov

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) – Novakaccede alle semifinali del2023. Il serbo, numero 3 del mondo e del seeding parigino, nei quarti ha superato in quattro set con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-0), 6-2, 6-4 in 3 ore e 38 minuti il russo Karen, numero 11 Atp, qualificandosi per la 45esimain uno Slam. L'articolo proviene da Italia Sera.

"Non sostengo la guerra. Non sostengo la guerra, nel senso che non sostengo Lukashenko". Lo ha affermato la tennista bielorussa Aryna Sabalenka al, dopo aver vinto il quarto di finale contro l'ucraina Elina Svitolina, che al termine non le ha stretto la mano, venendo fischiata dal pubblico. La tensione tra tenniste dell'Ucraina e ...Una scena già vista: Aryna Sabalenka a rete ad aspettare di salutare l'avversaria, che però se ne va senza stringerle la mano. Era già successo al termine del primo turno del, quanto la tennista bielorussa numero 2 al mondo aveva incontrato e battuto l'ucraina Marta Kostyuk . È accaduto di nuovo al termine del quarto di finale dello Slam sulla terra battuta ...Per diventare regina aldevo solo continuare a concentrarmi su me stessa, sul mio gioco, e provare a giocare il mio miglior tennis ogni volta che scendo in campo" . Photo Credit: ...

La guerra in Ucraina è stata al centro del dibattito in molti dei turni del torneo del Slam, soprattutto nel tabellone femminile, con molte tenniste… Leggi ...Il serbo si impone dopo quasi quattro ore di gara. Ora attenderà il vincitore della sfida tra Alcaraz e Tsitsipas ...