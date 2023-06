Roland Garros | Djokovic è in semifinale | fa dodici volte in carriera

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 6 giugno 2023) Parigi – Novaksi è qualificato alla sua 12maalbattendo Karen Khachanov 4-6, 7-6 (7/0), 6-2, 6-4. Il 36enne serbo, attuale numero 3 al mondo e alla ricerca del 23mo titolo del Grande Slam, ora attende l'esito del match tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas, finalista nel 2021, che si incontrano in serata. (Ansa). (foto@internazionaliBNlditalia.com/Sposito)