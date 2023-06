Roland Garros | anche l’ucraina Svitolina non stringe la mano a Sabalenka La bielorussa | “Ma io non sostengo la guerra”

(Di martedì 6 giugno 2023) Una scena già vista: Arynaa rete ad aspettare di salutare l’avversaria, che però se ne va senzarle la. Era già successo al termine del primo turno del, quanto la tennistanumero 2 al mondo aveva incontrato e battutoMarta Kostyuk. È accaduto di nuovo al termine del quarto di finale dello Slam sulla terra battuta di Parigi:Elina, da sempre in prima fila contro la, non ha volutore laalla rivaleche l’aveva appena battuta per 6-4 6-4 e che la attendeva per il tradizionale saluto. Se dopo il gesto di Kostyuk,aveva provato a smorzare le ...

... 4 - 6 7 - 6 6 - 2 6 - 4 contro Karen Khachanov, conquistando la semifinale del. Kachanov conclude così uno dei periodi migliori della sua carriera. Anche oggi la partenza del russo è ...Il campione serbo ha sconfitto in rimonta nei quarti il russo in quattro set PARIGI (FRANCIA) - Novak Djokovic è il primo semifinalista del, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa del complesso parigino (montepremi 49.600.000 euro). Il campione serbo, testa di serie numero 3, ha superato in rimonta nei ...Gelo tra le due tenniste al termine del loro match di quarti di ...

Sabalenka, vittoria al veleno sull'ucraina Svitolina. La lite prosegue in conferenza stampa La Gazzetta dello Sport

Guarda il grande tennis con l’Open di Francia, famoso torneo conosciuto soprattutto come Roland Garros 2023. I prossimi match, a partire da oggi, saranno davvero intensi ed emozionanti… Leggi ...Novak Djokovic si qualifica alle semifinali del Roland Garros: battuto ai quarti Karen Khachanov per tre set a uno, 4-6, 7-6(0), 6-2, 6-4 i parziali di un match concluso in tre ore e quarantatrè ...