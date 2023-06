Roland Garros | Alcaraz batte Tsitsipas e va in semifinale | segui il live

(Di martedì 6 giugno 2023) PARIGI (FRANCIA) - Sul campo centrale del Philippe - Chatrier il numero uno del mondo Carlosin tre set il greco Stefanoscon il punteggio di 6 - 2, 6 - 1, 7 - 6: in ...

PARIGI (FRANCIA) - Sul campo centrale del Philippe - Chatrier il numero uno del mondo Carlos Alcaraz batte in tre set il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6 - 2, 6 - 1, 7 - 6: in ...Nessuno sembra poter fermare l'uragano abbattutosi su Parigi sotto forma di un alieno spagnolo atterrato a Murcia il 5 maggio 2003. La prestazione che ha permesso a Carlos Alcaraz di ...Carlos Alcaraz affronterà Novak Djokovic nella semifinale del2023 , secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi . La sfida più attesa fin dal sorteggio dei tabellone è finalmente realtà. A contendersi il pass per la finale saranno i ...

Doveva essere Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic e lo sarà la semifinale del Roland Garros 2023. Dopo la vittoria di oggi pomeriggio del serbo su Karen Khachanov, è arrivata anche quella dello spagn ...