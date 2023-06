Roland Garros 2023 | Zverev | “Ho perso un po’ la concentrazione nel terzo set | ma buona vittoria”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 giugno 2023) “Una, nelset houn po’ lapensando erroneamente che la partita fosse già finita. Sono stato bravo a trovare di nuovo il focus mentale per chiudere e soprattutto in vista del prossimo impegno”. Così Sashaparla in conferenza stampa al termine del match di ottavi di finale vinto contro Dimitrov al. Ora la sfida contro Etcheverry: “Non so se giocheremo di nuovo in sessione serale. A me piace, e in effetti oggi abbiamo finito entrambi in tarda serata. Probabilmente il match tra Rune e Ruud ha più appeal del nostro, ma hanno sempre giocato durante il giorno finora. Vedremo, a me sta bene tutto”. SportFace.