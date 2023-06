Roland Garros 2023 | Novak Djokovic cede un set | ma batte Karen Khachanov e va in semifinale

(Di martedì 6 giugno 2023)si avvicina a un altro record con l’approdo inal. Conquistando il suo 12° approdo al penultimo atto in quel di Parigi, infatti, il serbo raggiunge la suaSlam numero 45, a una sola lunghezza dal primato di 46 che appartiene a Roger Federer. Non riesce a fermarlo il russo, che lotta, ma dopo 3 ore e 38 minuti ottiene soltanto una cosa: il primo set perso nel torneo dal suo avversario (che, comunque, mai ha vinto uno Slam da “immacolato”). 4-6 7-6(0) 6-2 6-4 il punteggio a favore del numero 3 del seeding, che attende ora uno tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas: il murciano e il greco saranno protagonisti della sessione serale. Dopo quattro game di sostanziale ...

Zverev - Etcheverry è il terzo quarto in programma al2023 mercoledì 7 giugno alle 15:00. Alexander Zverev è ormai un personaggio noto agli amanti del tennis, passato negli anni da promessa a certezza, seppur ancora a caccia del suo primo ...Il primo semifinalista del2023 è Novak Djokovic , che ha battuto in quattro set Karen Khachanov . Il serbo ha perso il primo set di tutto il torneo, nonché il secondo a livello slam in questa stagione, ma ci ha ...Dopo le sconfitte nei rispettivi match di singolare, per Francesca Pace e Federico Bondioli quella odierna alè stata la giornata del riscatto... riscatto doppio, grazie al doppio: "Oggi molto bene " spiega Bondioli, classe 2005 di Ravenna " nel singolo invece un po' colpa del sorteggio un po' ...

Sabalenka, vittoria al veleno sull'ucraina Svitolina. La lite prosegue in conferenza stampa La Gazzetta dello Sport

Novak Djokovic accede alle semifinali del Roland Garros. Il serbo, numero 3 del mondo e del seeding parigino, nei quarti ha superato in quattro set con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-0), 6-2, 6-4 in ...La bielorussa elimina in due set la rivale che non le stringe la mano. Ora trova Muchova che ha piegato la russa Pavlyuchenkova ...