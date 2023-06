Roland Garros 2023 | Jaume Munar ironizza sulle parole di Holger Rune

(Di martedì 6 giugno 2023) Una vittoria che fa discutere.si è imposto sul super tie-break negli ottavi di finale delcontro l’argentino Francisco Cerundolo. Un risultato, frutto della grande qualità e perseveranza del danese, che ha saputo interpretare meglio del suo avversario i punti più importanti del confronto. Tuttavia, c’è anche altro che sta facendo discutere e non poco. A inizio terzo set, quando si era sullo score di 2-1 in favore del danese e 40-40 (servizio Cerundolo), il giudice di sedia Kader Nouni è diventato protagonista per un errore davvero clamoroso. Il danese, in recupero, ha colpito chiaramente la palla dopo il secondo rimbalzo. Incredibilmente, Nouni non si è reso conto di quanto accaduto nella metà campo del classe 2003, prendendo un’altra decisione, ovvero punire ...

Guarda il grande tennis con l' Open di Francia , famoso torneo conosciuto soprattutto come2023 . I prossimi match, a partire da oggi, saranno davvero intensi ed emozionanti. Scopri il calendario completo di tutte le prossime gare in programma, per non perderne nemmeno una. ...Claudio Giua, giornalista di Repubblica, ha parlato dei tennisti italiani al. Un commento sul match Alcaraz - Musetti: "Io credo che la partita abbia avuto un andamento tale da non creare nessun rimpianto, perché la superiorità di ieri di Alcaraz è stata evidente,...Oggi, infatti, inizieranno i quarti di finale del. Ahimè senza azzurri, ma non per questo privi di interesse o motivi per prendersi un giorno, o almeno qualche ora, disponibile per ...

Roland Garros - "Spero ti multino": Rune accetta un punto fantasma, Cerundolo non ci crede Eurosport IT

Una vittoria che fa discutere. Holger Rune si è imposto sul super tie-break negli ottavi di finale del Roland Garros 2023 contro l'argentino Francisco Cerundolo. Un risultato, frutto della grande qual ...Il grande tennis è tornato con l'Open di Francia noto come Roland Garros 2023: scopri il calendario dei prossimi match e guardali live streaming. Il grande tennis è tornato con l'Open di Francia noto ...