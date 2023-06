Roland Garros 2023 in DIRETTA | tutti i LIVE delle partite

(Di martedì 6 giugno 2023) Tutte ledel, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Nonostante l’assenza del 14 volte campione Rafa Nadal, ci sono tanti giocatori di spicco pronti a contendersi il titolo. Occhi puntati soprattutto su Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ma anche sugli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel femminile, invece, è caccia a Iga Swiatek, favorita numero uno e determinata a conquistare il suo terzo titolo. Di seguitoi risultatied aggiornati minuto per minuto. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONEATP TABELLONEWTA MARTEDI’ 6 GIUGNO QF: DJOKOVIC-KHACHANOV QF: ALCARAZ-TSITSIPAS DOMENICA ...

Photo Credit: Getty ImagesTutti i tennisti italiani sono usciti dallo slam francese. Il2023 non ha riservato al gruppo nostrano quei risultati che ci si aspettava. Diego Nargiso, ex tennista di alto livello, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di OA Sport per ...Carlos Alcaraz ha eliminato al quarto turno Lorenzo Musetti ed incontrerà ai quarti di finale il greco Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo ha commentato così la sfida di domani in programma alle 20.15: "...

Roland Garros - "Spero ti multino": Rune accetta un punto fantasma, Cerundolo non ci crede Eurosport IT

Per Novak Djokovic e il suo «bottoncino» c’è Kachanov, Carlos Alcaraz affronta Tsitsipas. Tra le donne Svitolina contro Sabalenka ...Novak Djokovic scenderà in campo per la 14ª volta in un match dei quarti del Roland Garros. L'ex numero 1 oggi sfiderà il russo Khachanov, giustiziere di Sonego. L'incontro non inizierà prima delle 14 ...