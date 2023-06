Roland Garros 2023 | fari puntati sullo scontro Sabalenka-Svitolina | Muchova e Pavlyuchenkova per continuare a sognare

(Di martedì 6 giugno 2023) Si aprono quest’oggi i quarti di finale nel torneo femminile del. Il match più atteso è quello tra Arynaed Elina, mentre l’altra sfida di giornata sarà quella tra Karolinaed Anastasia. Solamenteha rispetto il pronostico, mentre le altre tre sono tutte non teste di serie, confermando l’imprevedibilità che contraddistingue spesso il circuito WTA. Isonocome detto allotra, anche per le vicende extra campo visto che che ad affrontarsi saranno una tennista bielorussa ed una ucraina. Entrambe hanno già vissuto dei momenti simili lungo tutto il torneo, con ...

Tutti i tennisti italiani sono usciti dallo slam francese. Il2023 non ha riservato al gruppo nostrano quei risultati che ci si aspettava. Diego Nargiso, ex tennista di alto livello, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di OA Sport per ...Carlos Alcaraz ha eliminato al quarto turno Lorenzo Musetti ed incontrerà ai quarti di finale il greco Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo ha commentato così la sfida di domani in programma alle 20.15: "...Al torneo delterminano anche gli ultimi due incontri prognati per la serata di lunedì 5 giugno. Passano il turno Zverev e l'argentino Etcheverry che, ora, si affronteranno ai quarti di finale. La ...

Roland Garros - "Spero ti multino": Rune accetta un punto fantasma, Cerundolo non ci crede Eurosport IT

Si aprono quest'oggi i quarti di finale nel torneo femminile del Roland Garros 2023. Il match più atteso è quello tra Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina, mentre l'altra sfida di giornata sarà quella t ...Claudio Giua, giornalista di "Repubblica.it", è intervenuto a TennisMania Speciale Roland Garros, appuntamento quotidiano condotto da Dario Puppo in collaborazione con il direttore de "Il Tennis Itali ...