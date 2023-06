Roland Garros 2023 | Alcaraz è un alieno | Tsitsipas demolito in tre set | sarà semifinale con Djokovic

Leggi su sportface

(Di martedì 6 giugno 2023) Unsul Philippe Chatrier. Si chiama Carlos. Lo spagnolo domina in lungo e in largo Stefanose conquista laal. Una mattanza: 6-2 6-1 7-6 (5) in favore diche in due ore e quattordici minuti di gioco fa venire il mal di testa al suo avversario, inerme di fronte allo show dell’iberico. In, venerdì,affronterà il serbo Novakche nel pomeriggio ha sconfitto in quattro set, e in rimonta, il russo Karen Khachanov. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio di partita sembra essere promettente perche piazza subito tre aces e cerca di entrare in partita, ma è solamente ...