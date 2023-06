Rocca vuole le scuse degli organizzatori del Pride | “Così ridò il patrocinio della Regione”

(Di martedì 6 giugno 2023) Ora Francescoledeldi Roma e, sostiene, farebbe marcia indietro concedendo, di nuovo, ilLazio. Dopo la bufera scatenata dal passo indietro del presidente regionale, dovuto alla presenza nel manifestodi una posizione favorevole all’utero in affitto, ora si prepara la nuova giravolta.pretende che il presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del Roma, Mario Colamarino, “chieda scusa” per “la strumentalizzazione e la manipolazione”, ma avverte “non c’è spazio di mediazione per l’utero in affitto”. Insomma, ne chiede la cancellazione dal ...

'Mentre in Parlamento il centrodestra propone di rendere l'utero in affitto un reato universale, il presidenteconcede il patrocinio al gay pride chelegalizzare la maternità surrogata' ...Il Governo, attacca Giuseppe Conte , "noncontrolli e accumula ritardi sul Pnrr". La parola ... L'amministrazione regionale capitanata da Francesco, ribadendo in ogni caso "il proprio ...Tema protagonista di altri due articoli (': Nessuno dica che io sono omofobo' e 'Zan: ... DOMANI 'Melonimani libere sul Pnrr. Le toghe: Indipendenza a rischio', apre il quotidiano diretto da ...

La Regione (di destra) sostiene il Pride, anzi no. Dopo l'attacco di Pro Vita Rocca toglie il patrocinio RomaToday

Ora Francesco Rocca vuole le scuse degli organizzatori del Pride di Roma e così, sostiene, farebbe marcia indietro concedendo, di nuovo, il patrocinio della Regione Lazio. Dopo la bufera scatenata dal ...Deve chiedere scusa per la strumentalizzazione e la manipolazione, e immediatamente ridaremo il patrocinio. Ma non c’è spazio di mediazione per l’utero in affitto”, ha detto ai microfoni di Fanpage.it ...